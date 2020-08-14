Умерла Валентина Легкоступова

Скончалась певица Валентина Легкоступова. Об этом заявила ее дочь.

Ранее стало известно о госпитализации певицы. Дочь артистки нашла маму без сознания на полу в своей квартире с пробитой головой. По предварительным данным, на теле Легкоступовой были обнаружены многочисленные ссадины и синяки.

У следствия были разные версии. Предполагалось, что именно по вине мужа певица попала в реанимацию. Но были и те, кто считал алкогольную зависимость Легкоступовой причиной ее тяжелого состояния. В частности, об этом заявила дочь певицы Анетта Бриль. Она подтвердила, что в момент трагедии Легкоступова вместе со своим мужем были в состоянии алкогольного опьянения. Но при этом Бриль отметила, что ранее такого с ее матерью не случалось.

Также Анетта Бриль опровергла информацию о ссадинах на теле матери и пробитой голове.

Незадолго до смерти Валентины Легкоступовой Бриль призвала своих подписчиков помолиться за здоровье матери.

По предварительным данным, родные Легкоступовой не собираются обвинять кого-либо в трагедии.