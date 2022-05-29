СМИ узнали об изменениях в меню российской версии McDonald’s

Российская сеть ресторанов McDonald’s под новым брендом сменит не только вывеску. Посетителей ждут серьезные изменения в меню. Часть привычных блюд исчезнет. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Mash.

В ресторанах с новым названием клиентам больше не предложат классическую и сырную версию гамбургера «Биг Тейсти», а также мягкое мороженое «Макфлури» со вкусом клубники и шоколада.

Кроме того из меню пропадут все варианты гамбургера «Биг Мак». Как сообщили авторы сообщения, у названия тесная имиджевая привязка к классическому названию ушедшей сети фастфуда.

Новые владельцы не смогли договориться с поставщиками, поэтому из меню убрали салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей».

Остальные бургеры сохранились в меню, но получили новые названия. Все виды картофеля и наггетсов также остались в меню. Новый собственник не планирует сокращений в ближайшие два года. Все сотрудники подпишут новые договоры, в которых эту норму пропишут отдельным пунктом.

Окончательное название новой сети пока не известно, так же, как и дата открытия точек общепита. СМИ назвали две даты: 12 или любой другой день до 15 июля.

Рестораны McDonald’s остановили работу в России в марте. Спустя некоторое время компания объявила о полном уходе из страны и запрете на использование названий блюд и своего бренда. Права на ведение бизнеса продали предпринимателю Александру Говору. Его фирма «ГиД» по франшизе развивала сеть McDonald’s в Сибири.