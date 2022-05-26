Названа дата открытия McDonald’s под новым брендом

Сеть ресторанов McDonald’s под новым брендом готова открыться в России 12 июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Собеседник агентства отметил, что точный график работы ресторанов и обновленный бренд представят в ближайшее время.

«Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня», — подчеркнули в пресс-службе.

Сеть McDonald’s прекратила работать в России в марте, а после объявила о полном уходе с российского рынка, запретив использовать названия блюд, меню и бренд ресторанов. Компания продала права на ведение бизнеса владеющему франшизой предпринимателю Александру Говору. Через компанию «ГиД» он развивал сеть McDonald’s в Сибири.