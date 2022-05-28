Рестораны быстрого питания McDonald’s полностью возобновят работу в России до 15 июля, заявил источник «Известий» в правительстве Москвы. Первым двери откроет заведение на станции «Пушкинская» в Москве.

Ресторан на «Пушкинской» начнет работать 12 июня, а остальные точки будут открываться волнообразно, уточнил собеседник издания.

По словам источника, новое название McDonald’s, под которым он будет продолжать свою деятельность, держат в тайне.

«Это топ-секрет», — добавил он

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило, что сеть McDonald’s подала в Роспатент заявки на новое название. Среди вариантов были «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

В пресс-службе компании изданию РБК подтвердили, что выберут одно название из тех, на которые подали заявки.

В Подмосковье McDonald’s должен возобновить работу в середине июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, меню сети ресторанов быстрого питания после открытия под новым названием сохранится на 95%.