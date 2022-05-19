Мистер McDonald’s. Кто такой Александр Говор?

McDonald`s продаст свой российский бизнес кузбасскому предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен начал свой путь с работы в угольной шахте, а в 2013 году его состояние оценивали в шесть миллиардов рублей. McDonald`s мог выбрать Говора, поскольку тот отлично понимает, как работает крупная сеть общепита.

McDonald’s продаст свой бизнес в России одному из франчайзи — компании «ГиД» Александра Говора. Предприниматель будет управлять сетью ресторанов под новым брендом.

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald’s объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — указано в релизе.

Сделка зависит от определенных условий. Ее закрытие произойдет в ближайшие дни. По соглашению, покупатель должен сохранить персонал и условия для него минимум на два года. Он также согласился профинансировать зарплаты корпоративных сотрудников в 45 регионов до закрытия сделки.

По данным The Bell, ООО «ГиД» Александра Говора управляло 25 ресторанами McDonald’s в Томске, Новосибирске, Новокузнецке, Кемерове, Бердске, Красноярске и Барнауле. В прошлом году выручка компании составила около двух миллиардов рублей, а чистый убыток — 12,4 миллиона рублей.

В марте рестораны быстрого питания McDonald’s под руководством ООО «ГиД» продолжили свою работу в Сибири, написала «Российская газета».

Двумя другими франчайзи McDonald’s в России были «Региональная сеть предприятий питания» («СПП») Кайрата Боранбаева и ООО «Развитие Рост». Последняя принадлежит холдингу «Росинтер», которая управляет «IL Патио» и «Шикари».

По мнению экономиста, доктора бизнес-администрирования Валерия Корнеева, компанию Говора выбрали, поскольку бизнесмен, вероятно, отлично знает, как работает система McDonald’s.

«Он отлично понимает, как работает производящая закупочная система сети. Там огромные производящие мощности и большая сеть поставщиков. Надо отлично понимать, как это работает в стране, поэтому я думаю, что McDonald’ выбрал адекватного и профессионально подготовленного человека», — рассказал Корнеев.

Сумма, за которую Говор купил McDonald’s в России, нигде не указана. Но Валерий Корнеев напомнил, что одна только выручка компании за день составляет 500 миллионов рублей. Поэтому реальная стоимость McDonald’s будет гораздо больше.

«Возможно, сделка будет номинальная. McDonald’s делает так, чтобы не подпасть под собственные американские санкции. С другой стороны, они захотят вернуться на наш рынок, и чтобы иметь возможность вернуться, они не хотят получать реальную стоимость сети, которую продают», — объяснил Корнеев.

Что известно о Говоре

Александр Говор известен как сооснователь нефтеперерабатывающей фирмы «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке. Александр Говор попадал в топ бизнес-кумиров для молодых предпринимателей Кузбасса наряду с Артемом Волковым, Василием Бочкаревым и Олегом Тиньковым. А в 2013 году состояние Говора оценили в шесть миллиардов рублей, писал сайт «Риопресс».

Свою карьеру Говор начал в шахте «Юбилейная» и в 1997 году стал ее генеральным директором. Через 10 лет предприниматель продал свою долю в ней, написал сайт msk1.ru.

В 2018 году стало известно, что новокузнецкий девелопер «Инрусинвест», который принадлежал Александру Говору, собирался купить четырехзвездочную гостиницу «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин» на канале Грибоедова. По словам Говора, сумма сделки должна была составлять два млрд рублей. Предприниматель заявлял, что у него нет планов по продаже объекта, вместо этого он готов его развивать, поскольку Санкт-Петербург является туристической Меккой, написал «Коммерсант».

Александр Говор также принимал участие в гонках. Он участвовал в чемпионате по зимним трековым гонкам в рамках Кубка «Ретропарка», посвященного 300-летию Кузбасса и Дню защитника Отечества. По итогам состязания он занял второе место, написал сайт novotv.ru. В 2019 году Говор принял участие в ралли Пекин — Париж. Экипаж предпринимателя своим ходом добирался до Пекина, писал сайт 10kanal.ru.

В 2021 году разбился частный вертолет Robinson R-66, принадлежавший фирме, связанной с Александром Говором. Пилот погиб при крушении.

У Александра Говора есть сын Роман, который находится на 78-м месте в списке Forbes. Он управляет рядом компаний, среди них «Отель-Н Капитал», «Гранд Медика», ООО «Медицинский центр онкодиагностики» и «Отель Управление». Он также является депутатом парламента Кузбасса.