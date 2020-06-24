СМИ: установлены личности матерей младенцев, которых нашли в московской квартире
Установлены личности матерей пятерых младенцев, которых нашли в квартире на северо-востоке Москвы. Дети появились на свет от суррогатных матерей, среди которых три гражданки Китая, одна гражданка Казахстана и россиянка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала, в квартире нашли документы на детей на китайском языке. По предварительным данным, младенцев собирались продать за границу.
Пятерых новорожденных младенцев обнаружили в квартире на Аргуновской улице в Москве 23 июня. С ними сидели две женщины из Азии. СМИ сообщили, что детей планировали отправить в Китай, но из-за пандемии нового вируса будущие родители не смогли их забрать.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Торговля детьми», а двух женщин из этой квартиры увезли в отделение полиции.
В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в столице Ольги Ярославской рассказали, что одна из женщин — это няня, а вторая может быть матерью детей. Сейчас младенцы находятся в больнице.