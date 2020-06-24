СМИ: установлены личности матерей младенцев, которых нашли в московской квартире

По данным телеканала, в квартире нашли документы на детей на китайском языке. По предварительным данным, младенцев собирались продать за границу.

Пятерых новорожденных младенцев обнаружили в квартире на Аргуновской улице в Москве 23 июня. С ними сидели две женщины из Азии. СМИ сообщили, что детей планировали отправить в Китай, но из-за пандемии нового вируса будущие родители не смогли их забрать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Торговля детьми», а двух женщин из этой квартиры увезли в отделение полиции.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в столице Ольги Ярославской рассказали, что одна из женщин — это няня, а вторая может быть матерью детей. Сейчас младенцы находятся в больнице.