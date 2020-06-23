Дело о торговле людьми возбудили после обнаружения детей без родителей в Москве

Детей в возрасте от шести дней до шести месяцев нашли в квартире на северо-востоке столицы 23 июня. С ними сидели две женщины из Азии. Никаких документов на младенцев они предоставить не смогли.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской рассказали, что одна из женщин — это няня, а вторая может быть матерью новорожденных. Детей отправили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского. Их жизни сейчас находятся вне опасности.

Полицейские увезли в отделение женщин, которые были в квартире с детьми. Медики не исключают, что младенцы появились на свет от суррогатных матерей. СМИ пишет, что их планировали отправить в Китай, но из-за пандемии коронавируса будущие родители не смогли забрать детей.

Статья УК РФ «Торговля людьми» предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.