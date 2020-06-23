Полиция увезла в отделение двух женщин из квартиры с пятью младенцами. Видео

Сотрудники полиции увезли в отделение двух женщин, которые находились в квартире с пятью малышами в московском районе Останкино. Правоохранителям предстоит выяснить, кем именно приходятся найденным детям эти женщины. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что одна женщина идет впереди в сопровождении полицейского. Еще один правоохранитель выводит вторую женщину из подъезда.

Маленьких детей обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы. С ними находились две женщины, которые не смогли предоставить документы на малышей.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что сообщение о детях в квартире пришло из медицинского учреждения. Там не исключили, что малыши появились на свет от суррогатных матерей. По данному факту начали проверку.

Московская прокуратура сообщила, что по факту обнаружения малышей завели уголовное дело по статье «Торговля людьми» Уголовного кодекса России. В ведомстве уточнили, что первым детей обнаружил врач, который занимался патронажем новорожденного. Когда он приехал в квартиру, то нашел там еще четырех новорожденных детей, а также двух женщин, которые за ними ухаживали.

По данным СМИ, детей планировали отправить в Китай, но из-за закрытых границ будущие родители малышей забрать их не смогли.