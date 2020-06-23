Найденных в московской квартире младенцев отправили в больницу

Пятерых малышей без родителей, найденных в квартире в московском районе Останкино, отправили Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Двух нянь-китаянок, которые присматривали за детьми, увезли в Отдел полиции по Останкинскому району.

Ранее СМИ сообщили, что квартиру с детьми нашли медики. В их базе по этому адресу должен был находиться новорожденный ребенок. Но в итоге они обнаружили пятерых детей разного возраста — от пяти дней до двух лет.

Кроме малышей, в квартире находились две женщины азиатской национальности, которые не смогли предоставить документы на детей.

По предварительным данным, врачи обнаружили детей суррогатных матерей, за которыми будущие родители не смогли приехать из Китая из-за закрытых границ. Медики вызвали на место сотрудников полиции и социальных служб.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской уточнили, что все дети разного возраста: пять дней, один месяц, три месяца, один год и два года. Одна из женщин — это няня, а вторая, вероятно, мама одного из малышей. Сейчас все дети находятся в больнице. Им ничего не угрожает. Детский омбудсмен взяла ситуацию под контроль. На месте продолжают работать сотрудники следственных органов и социальных служб.