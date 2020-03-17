СМИ: РПЛ и КХЛ приостановили в России

По данным собеседника агентства, с 16 марта в России приостановили проведение спортивных мероприятий федерального значения из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничение не коснется отборочных встреч к Олимпийским играм.

«Касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ», — приводит агентство слова источника.

16 марта в Подмосковье из-за пандемии ввели ограничение на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Власти региона включили в перечень и спортивные турниры. В Москве до 10 апреля запретили любые массовые мероприятия (в их числе и спортивные соревнования) на открытом воздухе. Из-за коронавируса во всем мире приняли необходимые меры безопасности. Некоторые страны закрыли границы и отменили международное транспортное сообщение.

Спустя два с половиной месяца после вспышки коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. От заражения 2019-nCoV с декабря 2019 года в мире умерли более семи тысяч человек.