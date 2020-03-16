Мероприятия с участием более 50 человек запретили в Подмосковье из-за коронавируса. Школьников ждут 3 недели каникул

Меры противодействия коронавирусу ужесточили в Подмосковье. В регионе для безопасности запретили мероприятия с более чем 50 участниками. Также на три недели закроют школы.

Количество случаев заражения коронавирусом в Московской области за минувшие сутки не изменилось. Сейчас подтверждено девять случаев. Еще шесть анализов в данный момент находятся в Новосибирске. Результаты по ним будут известны в ближайшие сутки. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он особо подчеркнул, что в регионе ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Если раньше можно было собрать до пяти тысяч человек, то сейчас количество сократили до 50 человек.

«Это коснется и театров, и кино, спортивных мероприятий», — отметил Андрей Воробьев.

С сегодняшнего дня во всех школах Московской области ввели дистанционное обучение. Но несмотря на это, на учебу пришли 80% учеников. Со следующей недели всех школьников ждут трехнедельные каникулы.

«Что касается вузов, то здесь мы предложим дистанционное обучение. Такую опцию министр образования должна реализовать по нашим шести региональным вузам», — пояснил губернатор.

Подмосковные медики, которые работали в аэропортах, где брали анализы у прибывающих пассажиров, получат дополнительную финансовую поддержку. Ушедшие на карантин работники подмосковных предприятий и фирм получат оплату по больничным листам.

Участникам подмосковной программы «Активное долголетие» губернатор посоветовал временно не организовывать новых встреч.

«Эта болезнь поражает тем, кому 60 лет и больше. Поэтому участникам „Активного долголетия“ рекомендуем временно воздержаться от сборов, чтобы не допустить распространения этого вируса», — пояснил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что все, кто нуждается в дополнительной помощи и информации, могут обратиться к главам муниципалитетов и в социальные службы. В частности, уже появились вопросы по продаже продуктов питания.

«Сегодня мы делали анализ, действительно, спрос повышенный, особенно на крупы, гречку, макароны, консервы. Но эта продукция есть в достаточном количестве», — успокоил жителей губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что основная задача на сегодня — сократить количество контактов с теми, кто недавно вернулся из-за границы.

«В этом постановлении мы к семи странам, которые были, это Европа, Южная Корея и Китай, добавляем еще широкий перечень стран, где обнаружили коронавирус. Будем вас информировать дальше. Будьте внимательны и позаботьтесь друг о друге», — подытожил губернатор.

На сегодня сдать анализы для выявления коронавируса в Подмосковье можно по рекомендации врача. Проверяют тех, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и обнаружил у себя признаки инфекции. Также тесты проходят те, кто контактировал с заболевшими. Для того, чтобы вызвать врача на дом, в Подмосковье запустили круглосуточную горячую линию: 8-800-550-50-30.