Мероприятия с участием более 50 человек запретили в Москве

Запрет начнет действовать с ближайшего вторника, 17 марта. Причиной стал рост числа зараженных коронавирусом. За минувшие выходные его подцепили еще 20 человек.

Кроме запрета на проведение досуговых мероприятий, временно прекратят работать кружки и секции программы «Московское долголетие». Москвичей старшего возраста, которые попадают в основную группу риска заражения коронавирусной инфекцией, попросили без необходимости не выходить из дома.

Также с завтрашнего дня оставаться дома смогут воспитанники детских садов и спортивных школ.

Начиная с 21 марта по 21 апреля в Москве закроют все школы и учреждения дополнительного образования. По просьбе родителей в учебных заведениях могут организовать малые группы с обязательным соблюдением санитарного режима для учеников начальных классов.

Водители наземного транспорта российской столицы временно прекращают продавать билеты пассажирам.

Власти Москвы напомнили, что режим самоизоляции на две недели распространяется на вернувшихся из США, Великобритании, всех стран Европы, Украины и Белоруссии. Также на две недели на карантине остаются родственники и близкие, которые живут вместе с приехавшими из указанных стран туристами.

Все ограничения, которые ввели сегодня, необходимы. Их отменят после того, как ситуация с коронавирусом изменится.

Сегодня стало известно, что количество зараженных коронавирусом россиян увеличилось до 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 86 человек подцепили возбудителя за границей, семеро контактировали с уже зараженными.