Коронавирус в России и мире. Главное на 17 марта

Вспышка нового типа короновируса пока не идет на спад. Уже более 182 тысяч зараженных, почти 80 тысяч выздоровевших и семь тысяч погибших. В России COVID-2019 уже подхватили 93 человека, а десятая часть всех больных смогла излечится.

В России

Настал момент, когда и в России с полок магазинов начали сметать крупы и консервы на фоне тревожных новостей о вирусе. При этом эксперты подсчитали, что так делает 9% россиян, в основном пожилые люди. При этом эксперты говорят, что беспокоиться о дефиците не стоит, так как магазины уже запасаются продовольствием. Больше продавцов беспокоит нестабильный курс валют.

Тем временем бурятские шаманы провели обряд, на котором попросили остановить распространение пандемии коронавируса по миру.

Как ожидалось, ситуация коснулась и экономики — российские банки понесут большие убытки, так как у них могут возникнуть проблемы с розничным кредитованием. Одновременно с этим индекс акций российских предприятий снизился на 6%, обновив минимум лета 2016 года.

Правительство на фоне этого продолжает принимать серьезные меры. По распоряжению кабмина временно закроется граница между Россией и Белоруссией, 300 миллиардов рублей пойдет на поддержку экономики и социальный сферы. Предусмотрены премии врачам, борющимся с вирусом, а также онлайн-продажа безрецептурных лекарств. Для бизнеса Мишустин расширит программы льготного кредитования — для туроператоров, турфирм и авиакомпаний введут налоговые каникулы.

Также правительство ввело особый порядок оплаты больничного при карантине. Его теперь должны будут пройти все, у кого есть подозрение на COVID-2019.

Меры были ужесточены в плане контроля за обстановкой в обществе. При входе в Думу медсотрудники начали измерять температуру всем посетителям, студентам на входе в здание ВУЗов будут также измерять температуру и предлагать продезинфицировать руки. В школах ввели свободное посещение, а ученикам перенесут сдачу ЕГЭ. Также отменили тотальный диктант и занятия «Активного долголетия» в Подмосковье.

В Москве и Московской области с 17 марта до 10 апреля запрещаются все массовые мероприятия с участниками от 50 человек. В Сочи ввели режим повышенной готовности. РЖД отменила все поездки в Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Россия также планирует с 18 марта по 1 мая полностью запретить въезд иностранцев.

В России могут немного подорожать импортные и отечественные лекарства из-за курса рубля. На цены повлияет и дефицит фармацевтических веществ, которые производят преимущественно в Китае, где обстановка с производством в целом достаточно сложная.

В мире

Оторваться в клубе или пригласить на свидание в ресторан в Нью-Йорке теперь не получится. Там мэр распорядился на время закрыть все точки ночной жизни в целях безопасности.

К слову, сейчас в США, помимо туалетной бумаги, население скупает огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки. Неплохой набор для апокалипсиса.

Экономическая ситуация в Штатах оставляет желать лучшего — 16 марта ключевые фондовые индексы США потеряли более 12% по итогам торгов. Это уже второй болезненный обвал за март. Огромнейшие убытки несет и Голливуд, который теперь вынужден не только переносить премьеры картин, но и полностью останавливать съемки, как это получилось, к примеру, с сериалом «Властелин колец». Каждый день простоя обходится компаниям в круглую сумму. По подсчетам экспертов, Голливуд может потерять 20 миллиардов долларов.

Кстати, заражаются и звезды. 47-летний британский актер Идрис Эльба, сыгравший в «28 недель спустя» и «Тихоокеанском рубеже», заразился новым вирусом. Симптомов у него пока не наблюдают.

В Китае ситуация сложилась практически патовая. Из-за жесткого карантина люди перестали делать покупки, что повлекло с начала 2020 года падение розничных продаж на 20,5% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом промышленное производство в стране рухнуло на 13,5% — это самый низкий показатель за целые 30 лет.

В тоже время на игровую платформу Steam зашло рекордное количество посетителей за выходные (более 20 миллионов). Все из-за карантина.

Американские врачи начали проводить клинические испытания вакцины от коронавируса. Ее опробуют на 45 молодых здоровых добровольцах. Даже если она покажет себя успешно, то ее распространят не раньше чем через год.

Евросоюз собирается запретить въезд иностранцам без уважительной причины в течение 30 дней. Во Франции уже готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации, закрытию границ и введению комендантского часа — в Париже и других городах усиливают присутствие военных сил.

Саудовская Аравия, которая председательствует в этом году в G20, планирует из-за вируса провести саммит виртуально, в режиме видеосвязи. Встреча будет срочной и внеплановой — для того, чтобы обсудить COVID-2019.