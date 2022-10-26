СМИ показали видео с обыском автомобиля Ксении Собчак | 360°

Общество 26 октября 2022, 19:13 СМИ показали видео с обыском автомобиля Ксении Собчак Mash опубликовал на видео обыск автомобиля Ксении Собчак РИА "Новости"

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СМИ опубликовали видео с места обыска в автомобиле журналистки Ксении Собчак. После завершения следственных действий в доме телеведущей силовики осмотрели ее Mercedes V-класса и придомовую территорию, сообщил Telegram-канал Mash.

Обыск автомобиля провели в присутствии супруга журналистки — Константина Богомолова. В Mercedes V-класса, который принадлежит телеведущей, силовики осмотрели салон и заглянули в бардачок.

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Ранее были опубликованы кадры из поселка «Горки-8», где прошли обыски в доме у Собчак.

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Журналистка стала фигуранткой дела о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Телеведущей вменяют вымогательство в особо крупном размере, наказание за которое предусматривает тюремный срок до 15 лет.

Собчак покинула Россию в ночь на 26 октября. Она выехала в Литву через Белоруссию, предварительно купив билеты на самолет в Турцию и Дубай, чтобы дезориентировать правоохранителей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информирован о деле в отношении Собчак

Оперативники пришли в загородную резиденцию журналистки утром 26 октября, сообщило РИА ФАН.