Кремль отреагировал на информацию о деле в отношении Собчак | 360°

Общество 26 октября 2022, 18:31 Кремль отреагировал на информацию о деле в отношении Собчак Представитель Кремля Песков сообщил, что ему известно о деле в отношении Собчак РИА "Новости"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в курсе, что журналистка и блогер Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Видели», — коротко ответил Песков на поставленный вопрос о том, известно ли ему о деле.

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Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Собчак стала подозреваемой. Следствие рассматривает ее причастность к вымогательству в особо крупных размерах. Максимальная санкция по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

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СМИ сообщали, что Собчак днем 26 октября покинула Россию, отправившись в Литву через территорию Белоруссии. По данным источника, правоохранители уже получили постановление о задержании Собчак, но она успела скрыться из страны, писал RT.

Коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова задержали по подозрению в вымогательстве, а вместе с ним и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. На данный момент неизвестно, проходит ли Собчак по одному делу с задержанными.

В подмосковном доме Собчак прошли обыски, однако СМИ писали, что она не имеет в этой процедуре процессуального статуса.