Появились кадры из поселка «Горки-8», где прошли обыски в доме у Собчак | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 13:40 Появились кадры из поселка «Горки-8», где прошли обыски в доме у Собчак Появились кадры из поселка «Горки-8», где прошли обыски в доме у журналистки Собчак

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Обыски прошли в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак, который находится в поселке «Горки-8». Кадры с места происшествия опубликовал «360».

Следственные мероприятия связаны с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Его мать — Арина Суханова — заявила «360», что не готова комментировать ситуацию.

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Коммерческого директора Собчак задержали 25 октября, его доставили в столичное ГСУ ГУ МВД для проведения оперативных действий. По данным СМИ, следствие 26 октября обратится в Тверской суд Москвы с просьбой избрать ему меру пресечения.

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Сама телеведущая в своем Telegram-канале заявила, что считает задержание своего коммерческого директора нонсенсом. По ее словам, она и ее редакция расценивают это как «давление на журналистику в стране». Собчак добавила, что адвокат находится на связи с Сухановым.