СМИ: Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca
Индия приостановила поставки на экспорт вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Препарат производит Индийский институт сыворотки (SII).
Как рассказал источник телеканала NDTV, это временная мера из-за осложнения ситуации с коронавирусом в стране.
Приостановка экспорта препаратов от коронавируса может произойти и в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX. По ней вакцина поставляется в менее благополучные страны.
«Программа COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечения поставок как можно скорее», — приводит телеканал слова источника.
Однако, по словам источника телеканала, правительство отказало в экспорте вакцины, так как она нужна жителям Индии. После того, как ситуация с коронавирусом в стране улучшится, экспорт возобновят.
Индия для программы COVAX выпустила более 17,7 миллиона доз вакцины Covishield от SII, всего страна поставила более 60 миллионов доз в более 70 стран мира.
В Индии производится вакцина Covishield от британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордского университета, а также Covaxin от местного производителя Bharat Biotech. Недавно российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V» с одной из ведущих фармацевтических компаний в Индии — Virchow Biotech.