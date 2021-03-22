Вакцина AstraZeneca потеряла доверие европейцев

Доверие к вакцине от коронавируса AstraZeneca снизилось в странах Европы после сообщений об осложнениях и временной приостановке использования препарата. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.

В марте количество 55% опрошенных жителей Германии назвали вакцину AstraZeneca небезопасной или несколько небезопасной. В феврале количество скептиков было 40%. Во Франции в безопасности препарата сомневаются 61% против 45% в феврале.

Самый большой рост недоверия зафиксировали в Италии. В марте 43% признались, что считают препарат небезопасным, хотя еще в феврале так считали только 16% опрошенных.

Только в Великобритании, где разработали вакцину, ей не доверяют 9% респондентов.

На минувшей неделе ряд стран Европейского союза приостановили использование вакцины AstraZeneca до оглашения результатов проверки Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Причиной стали сообщения о формировании тромбов у людей, которые получили прививку.

В минувший четверг, 18 марта, EMA заявило, что эффективность вакцины превышает риски от побочных эффектов. В докладе говорится, что связи между формированием тромбов и прививкой найти не удалось. Но препарат действительно приводит к сгущению крови у людей с малым количеством тромбоцитов. Все эти случаи пообещали изучить. Глава ЕМА Эмер Кук заявила, что пациентам, получившим прививку, при первых признаках недомогания нужно обратиться к врачу.