РФПИ и Virchow Biotech договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V» с одной из ведущих фармацевтических компаний в Индии — Virchow Biotech. Об этом сообщили на сайте РФПИ.

Соглашение предполагает производство на мощностях Virchow Biotech в Индии до 200 миллионов доз вакцины «Спутник V» в год для поставок на международный рынок.

Сотрудничество с Virchow Biotech является важным шагом для производства вакцины в Индии и обеспечения партнеров по всему миру, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Партнерства по вакцине — главный способ победить пандемию. Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим растущий интерес к вакцине „Спутник V“, так как российская вакцина является одним из наиболее эффективных препаратов», — заявил Дмитриев.

Мощности Virchow Biotech помогут удовлетворить мировой спрос на российскую вакцину, отметил управляющий директор индийской фармкомпании Туммуру Мурали.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» уже зарегистрирована в 54 странах мира. Ранее о желании выпускать отечественный препарат заявили в Швеции.