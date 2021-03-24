Германия призывает Еврокомиссию произвести закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя администрации страны.

«Сейчас мы видим, что Еврокомиссия находится в процессе запуска данной процедуры (закупки российского препарата — прим. ред.)», — подчеркнул представитель властей во время брифинга с журналистами.

При этом Европейская комиссия предлагает новые правила, которые позволят ЕС сократить экспорт вакцин на шесть недель в такие страны, как Великобритания и США. В ведомстве подчеркнули, что оба государства получают вакцины производства ЕС, но не отправляют свои прекпараты, при этом она вакцинировали больше своих граждан, чем в ЕС.

Ранее стало известно, что администрация канцлера Германии Ангелы Меркель в глубоком кризисе из-за затянувшегося локдауна, которым возмущена большая часть немцев. В бундестаге призвали поднять вопрос о доверии к правительству, ходят слухи об отставке «тефлоновой леди». Пандемия может стать трагичным концом правления Меркель.

При этом дела с AstraZeneca все также не очень хороши. На Украине зафиксировали еще одну смерть после прививки CoviShield/AstraZeneca. В Черновецкой области скончался провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины случился инсульт мозга.