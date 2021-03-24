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    24 марта 2021, 22:15

    Германия требует закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне — Politico

    Наталья Жуковская

    Германия призывает Еврокомиссию произвести закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя администрации страны.

    Германия требует закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне — Politico

    «Сейчас мы видим, что Еврокомиссия находится в процессе запуска данной процедуры (закупки российского препарата — прим. ред.)», — подчеркнул представитель властей во время брифинга с журналистами.

    При этом Европейская комиссия предлагает новые правила, которые позволят ЕС сократить экспорт вакцин на шесть недель в такие страны, как Великобритания и США. В ведомстве подчеркнули, что оба государства получают вакцины производства ЕС, но не отправляют свои прекпараты, при этом она вакцинировали больше своих граждан, чем в ЕС.

    Ранее стало известно, что администрация канцлера Германии Ангелы Меркель в глубоком кризисе из-за затянувшегося локдауна, которым возмущена большая часть немцев. В бундестаге призвали поднять вопрос о доверии к правительству, ходят слухи об отставке «тефлоновой леди». Пандемия может стать трагичным концом правления Меркель.

    При этом дела с AstraZeneca все также не очень хороши. На Украине зафиксировали еще одну смерть после прививки CoviShield/AstraZeneca. В Черновецкой области скончался провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины случился инсульт мозга.