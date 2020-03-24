Двое жителей Урала сбежали в Екатеринбург из Сочи, не сдав анализ на коронавирус. Их нашли почти сразу же.

«[Силовики] предоставили четыре адреса, по одному из них этих людей нашли, в ближайшее время медики выедут и к ним и обследуют их», — рассказал агентству Urа.ru источник в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Источник заметил, что найти беглецов в кратчайшие сроки получилось благодаря взаимодействию медиков и полиции. Силовики намерены и далее оказывать максимальное содействие медикам, которые борются с распространением коронавируса.

О побеге двух уральцев, не проверившихся на коровирус, сообщило издание «СочиСтрим». По его информации, они недавно вернулись из США и Испании и жили на самоизоляции в частном доме. Потом они должны были прийти в больницу и сдать тест на коронавирус, но вместо этого купили билеты и улетели в Екатеринбург.

За побег из-под самоизоляции им грозит административная ответственность.

В России, по последним данным, 438 случаев заражения коронавирусом. В Свердловской области подтверждено девять случаев, в Краснодарском крае — пять.