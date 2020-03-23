    23 марта 2020, 14:55

    Главного инфекциониста Ставрополья, нарушевшего карантин, изолировали в бокс

    Ольга Ситникова

    Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова заразилась коронавирусной инфекцией. Медики диагностируют у нее стабильное состояние. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службе губернатора региона.

    По словам пресс-службы, пострадавшую изолировали от остальных пациентов и оставили в отдельном боксе.

    В настоящее время коронавирус подозревают у 11 человек в регионе. Врачи ждут результаты их анализов.

    В пресс-службе УМВД РФ по Ставропольскому краю добавили, что дело Санниковой передали сотрудникам следствия.

    Ранее Ирина Санникова скрыла свою недавнюю поездку в Испанию. Она также нарушила режим самоизоляции.