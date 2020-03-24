Демократия или селфи-контроль? Чем отличается карантин в России и в Европе

Страны Европы строго следят за тем, как жители соблюдают карантин. До распространения коронавируса европейские власти воспевали свободу каждого человека. Однако демократией COVID-19 не сдержать, и Европе пришлось перейти на серьезные ограничения. В Польше уже разработали приложение, по которому люди обязаны отчитываться о том, как сидят на карантине. А если они пропустили запрос и не выслали селфи — к ним направляется полиция. В остальных странах контроль еще жестче. Как живет мир в эпоху массового карантина — разбирается «360».

Италия

Италия занимает второе место по количеству зараженных в мире. И обогнала Китай по числу смертей от вируса.

Во всей стране действует национальный карантин. Школы, университеты и фитнес-клубы закрыты. Отменены все массовые спортивные и культурные мероприятия. Гражданам нельзя покидать регионы проживания без веских причин.

Правда, общественный транспорт еще продолжает работать, но премьер-министр Италии Джузеппе Конте настоятельно рекомендует оставаться дома. Чтобы граждане соблюдали самоизоляцию, некоторые мэры итальянских городов идут на крайние меры: они обещают направить к домам непослушных жителей огнеметы.

Германия

Германия находится на пятом месте по числу выявленных случаев заражения — около 26 тысяч зараженных и 111 смертей. Некоторые медики считают, что ГДР может догнать Италию по числу инфицированных.

На днях в Германии ужесточили карантинные меры. Теперь людям нельзя собираться даже втроем. Исключения сделали лишь для родственников.

Сама канцлер ФРГ Ангела Меркель добровольно отправилась на карантин. У врача, который делал ей прививку, обнаружили коронавирус.

Штраф за нарушение запретов на появление в общественных местах и контакт с людьми может составлять 25 тысяч евро, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на премьер-министра Вестфалия Армина Лашета.

Испания

Испания занимает четвертое место в мире по числу зараженных. Более 33 тысяч заболевших. 3355 погибло. Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации.

Тут примерно такая же обстановка, как и в Италии, только еще жестче. Закрыты детские площадки, госучреждения, бары и рестораны. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

Испанцы почти не выходят на улицу. Полиция проверяет у людей на улицах разрешающие документы на передвижение. Если нет веской причины для выхода на улицу — могут оштрафовать или даже арестовать.

Россия

Россия на этом фоне отличается достаточно демократичной позицией. Хоть ситуация и не достигла еще статуса эпидемии, в стране принимаются мощные меры по нераспространению инфекции.

Общественный транспорт проходит дезинфекцию, запрещены мероприятия свыше 50 человек, ограничено авиасообщение со многими странами. Многие организации отправили сотрудников на удаленную работу, что позволило сохранить людям рабочие места и заработок.

На сегодня самоизоляция в России добровольная. Государство рассчитывает на сознательность людей.