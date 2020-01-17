СМИ: беременная от 10-летки школьница попала в больницу

Как сообщил «ТВК Красноярск» со ссылкой на источник, школьницу, забеременевшую от 10-летнего мальчика, положили в больницу, чтобы она находилась под пристальным наблюдением врачей.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошниченко сказала, что вместе с правоохранителями будет держать ситуацию на контроле.

СМИ узнали, что дети, которым скоро предстоит стать родителями, учатся в разных школах: девочка в седьмом классе, мальчик — в четвертом. Судя по страницам в соцсетях, они встречаются, вернее, «состоят в гражданском браке». На их страницах много совместных фотографий.

В школе рассказали, что семья девочки стоит на учете, поскольку ее мама тяжело больна, а отец не успевает уделять много времени всем трем детям. В семье решили сохранить ребенка.

«ТВК Красноярск» также узнал, что школа, где учится девочка, получит представление Следственного комитета о ненадлежащем воспитании.