Красноярская школьница забеременела от 10-летки и решила сохранить ребенка

Полиция Красноярского края начала проверку после того, как школьница 7 класса забеременела от 10-летнего мальчика. Но врачи сомневаются, что мальчик — настоящий отец ребенка.

О беременности девочки сообщил сайт kp.ru со ссылкой на собственные источники. Издание выяснило, что дети учатся в разных школах: девочка в седьмом классе, мальчик — в четвертом. Судя по страницам в соцсетях, они встречаются, вернее «состоят в гражданском браке».

По данным издания, срок беременности девочки — семь недель. Полиция в курсе произошедшего и начала проверку.

В школе рассказали, что семья девочки стоит на учете, поскольку ее мама тяжело больна, а отец не успевает уделять много времени всем трем детям. Тем не менее в семье решили сохранить ребенка.

«У девочки сложный характер. Она плохо учится, прогуливает, хулиганит… Тяжелый, прямо скажем, ребенок. Поэтому ей уделяется пристальное внимание», — сказали в школе.

Там подтвердили, что из-за беременности школьницы полиция начала проверку, в разбирательстве также участвует Министерство образования Красноярского края.

«Теоретически такое возможно. То есть и девочка в 13 лет, и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно, — подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно, — чувствую, на мальчика могли просто "показать", а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили», — сказал сайту врач-педиатр Николай Скоробогатов.

По его словам, проверить репродуктивную способность мальчика можно с помощью специальной экспертизы. Анализ генетики поможет установить отца.