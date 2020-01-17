«Не действовать во вред». Беременность семиклассницы поставили на контроль омбудсмена Красноярского края

В одном из городов Красноярского края забеременела 13-летняя девочка. Отцом будущего ребенка станет 10-летний мальчик. Дети решили рожать, и никакого наказания им за это не грозит — они оба еще не достигли совершеннолетия и не несут ответственности за этот поступок.

Однако ситуация заинтересовала правоохранительные органы и местного омбудсмена.

«Без внимания эта ситуация не остается, там сейчас работают правоохранители. Мы на связи с ними, естественно. Все решения, которые принимаются, всегда принимаются в нашем регионе с интересом детей. Во вред никто никому здесь действовать не будет», — заявила «360» уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошниченко.

По некоторым данным, девочка уже на седьмой неделе беременности. Вместе с будущим отцом, который учится в четвертом классе, они решили рожать и воспитывать ребенка.

Однако есть сомнения, что отцом будущего малыша является именно 10-летний мальчик. Врач-педиатр Николай Скоробогатов и специалист по семейному праву Виктория Данильчинко считают, что школьника могли оговорить, чтобы настоящий виновник избежал ответственности. Чтобы установить отцовство, они советуют провести генетическую экспертизу.