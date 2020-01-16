В одном из городов Красноярского края 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика. Родители в курсе, школа тоже, а теперь еще и СМИ вклинились в изучение этой необычной истории. Пока журналисты копают под школьников, «360» расскажет о побочных эффектах настолько ранней беременности.

В каком именно городе произошла история, сайт kp.ru не указал в целях безопасности. Заместитель директора рассказал журналистам, что 13-летнюю девочку поставили на учет в 2018 году как находящуюся в «социально опасном положении». Все потому, что ее мать тяжело больна — у нее последняя стадия рака, а отец не может ухаживать за детьми. В семье девочки есть еще два младших ребенка — мальчики трех и пяти лет. Детей проверяют каждый месяц, однако они всегда хорошо одеты, обуты, да и с питанием проблем нет.

Девочка, которая не так давно забеременела (предположительно, седьмая неделя), имеет сложный характер — она хулиганит в школе, прогуливает и плохо учится. И школа, и соцслужбы, и даже краевое министерство образования в курсе ее положения. Не скрывается и отец будущего ребенка — это мальчик 10 лет, который учится в другом учебном заведении. Будущего ребенка — потому что юная семья планирует рожать и воспитывать нового члена общества.

«Насколько нам известно, семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо. Это их личное решение, никто не мог принять его за них. Мы поддержим ученицу и всю их семью в любом случае», — сказал заместитель директора школы, где учится девочка.

Все по закону?

Ситуация действительно необычная. Может возникнуть ощущение, что что-то происходит не по закону, ведь не каждый день 13-летняя девочка и 10-летний мальчик заводят ребенка. Однако никаких ограничений на такие решения, принятые детьми, нет.

Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко» и специалист по семейному праву Виктория Данильченко объяснила «360», что никакого наказания для будущих юных родителей законом не предусмотрено в силу их возраста. Отец ребенка не понесет уголовной ответственности, потому что ему еще не исполнилось 18 лет. Согласно законодательству, в России наказание грозит только совершеннолетним гражданам, которые совершили действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В этом случае и мать, и отец ребенка — дети, которых никто не имеет права уголовно наказать. Кроме того, сложно доказать, кто в большей степени виноват в сложившейся ситуации — девочка или мальчик.

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Но что будет с будущим ребенком? Право несовершеннолетних самостоятельно исполнять родительские обязанности наступает только после того, как им стукнет 16 лет. До этого момента ребенку несовершеннолетних родителей назначат опекуна, который совместно с ними будет воспитывать нового члена общества. Если у сторон — родителей и опекуна — будут разногласия, то их разрешит орган опеки.

Что касается запрета на рождение ребенка, то такого в нашем законодательстве, конечно, нет. Рожать детей можно в любом возрасте. В 13 лет у среднестатистической девочки наступает половая зрелость, поэтому здесь удивляться не приходится. А вот тот момент, что отцом станет 10-летний мальчик, достаточно редок Виктория Данильченко.

По мнению Данильченко, в этом случае имеет смысл провести ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить его отцовство. Иначе от ответственности может уйти настоящий «виновник» произошедшего. Причем как от родительской, так и от уголовной. Врач-педиатр Николай Скоробогатов предположил, что 10-летнего мальчика могли подставить.

Ребенок рожает ребенка

Врач-педиатр детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского Григорий Шеянов поделился с «360», что вреда от ранней беременности точно не будет, а вот рисков масса.

Риски. Особенно для младшего из детей. Ребенок будет рожать ребенка. У младшего из детей есть риски генетических аномалий и заболеваний обусловленных патологией беременности. Есть риск и самой разной внутриутробной патологии и преждевременных родов Григорий Шеянов.

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По словам Шеянова, у девочки наверняка не установился нормальный гормональный фон, а перестройка организма только началась. Все механизмы, которые у взрослой женщины обеспечивают деторождение, в организме ребенка в период пубертата находятся только на стадии становления.

Угроза есть

Акушер-гинеколог Елена Зорина рассказала «360», что главной угрозой беременности в столь раннем возрасте является риск ее прерывания.

Если у нее наступила беременность, значит она менструирует. Значит уже гормоны работают. Риск в раннем возрасте — беременность будет протекать с угрозами прерывания. Есть определенные сложности, что ей потребуется стационарное лечение Елена Зорина.

Также может потребоваться более внимательное наблюдение со стороны врача, госпитализация по любому поводу и консультация психолога. У нее могут быть панические атаки и психические нарушения.

Сможет ли 13-летняя девочка родить? Зорина отметила, что все зависит от размеров как ребенка, так и таза девочки. Здесь важен также рост и вес школьницы.