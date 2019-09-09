Результаты выборов частично отменили в 4 субъектах РФ

Результаты голосования отменены в четырех субъектах России, на восьми избирательных участках. Там зафиксированы нарушения. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время подведения итогов.

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Речь идет о нарушениях в Крыму, Тыве, Орловской и Московской областях.

Кроме вбросов, в Орловской области нашли расхождение в списках и бюллетенях. На выборах в Тыве, на участке № 11, в бюллетене отсутствовала фамилия одного из кандидатов. На тот момент, когда установили ошибку, уже проголосовало более 500 человек. В итоге результаты выборов там решили отменить.

А на одном из участков в Санкт-Петербурге бюллетени выдали незарегистрированным избирателям. Незаконное получение бюллетеня зафиксировали в Улан-Удэ. Кроме того, в одном из регионов стало известно и о попытке подкупа. Некто пытался купить голос избирателя за алкоголь. В итоге нарушителя задержали.

На участке № 4052 в Сергиевом Посаде на камеры попал момент вброса.

«Или мозгов нет, или совести нет. У нас сейчас сильный председатель комиссии в Московской области. Для чего это делается? Либо провокация, либо глупость», — отметила Памфилова.

«Я всех коллег призываю моментально подводить итоги и рапортовать. Сейчас должны рассмотреть все жалобы по существу, чтобы на суды не перекидывать. Если видите нарушение — отменяйте. Не перегружайте суды работой, если можете сделать сами», — заявила она.

Более тысячи сообщений о нарушениях поступило вчера в МВД России. Больше всего их было в Иркутской области, Санкт-Петербурге, Бурятии, Пермском и Хабаровском краях. По этим сообщениям за сутки возбуждено 11 уголовных дел. Четыре из них — в Москве.

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. Страна выбирала губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, парламентариев горсоветов, глав муниципалитетов. Москва выбирала депутатов Мосгордумы.