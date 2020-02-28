Нарушения при голосовании по Конституции будут наказываться тюрьмой

Нарушения на голосовании по изменению Конституции предложили наказывать уголовной ответственность. За фальсификацию будут сажать на четыре года.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в нижнюю палату внесли законопроект об уголовном наказании за нарушения на выборах, который распространяется на общероссийское голосование по Конституции. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, наказывать будут за «воспрепятствование избирательным правам», фальсификацию бюллетеней и итогов голосования, незаконную выдачу и получение бюллетеня. Максимальная санкция, в зависимости от тяжести нарушения, будет составлять до четырех лет лишения свободы.

Поправки в Конституцию, предложенные президентом, прошли первое чтение в Госдуме. Сейчас их готовят ко второму. 22 апреля в России пройдет голосование по изменениям. Этот день сделают выходным. По словам президента Владимира Путина, поправки в Конституции вступят в силу только, если будут одобрены народом на голосовании.

Над изменением Конституции сейчас трудится рабочая группа.