Следователи начали проверять песню Manizha на возбуждение ненависти

Содержание песни Manizha, с которой певица будет выступать на Евровидении, проверят в Следственном комитете. Проверка началась после заявления «Ветеранских вестей». В самом издании отказались комментировать ситуацию, заявив, что пока ничего не знают.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Manizha „Русская женщина“», — передал ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По его словам, результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении. Об этом уведомят заявителя. Однако главный редактор «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин сообщил «360», что пока ничего не знает об организованной проверке.

«Не могу прокомментировать, не владею информацией. Я с ней пока не ознакомился», — сказал он.

В середине марта редакция обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить текст песни «Русская женщина» из-за содержания в нем грубого оскорбления человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности. Евровидение пройдет в Роттердаме в мае 2021 года.