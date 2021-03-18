Песню «Русская женщина» Manizha попросили проверить на разжигание ненависти

Редакция издания «Ветеранские вести» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить текст песни «Русская женщина» исполнительницы Manizha. По словам авторов заявления, там содержится грубое оскорбление человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности. Текст заявления опубликован на сайте издания.

Авторы утверждают, что песня приписывает русским женщинам искаженный и негативный образ. Кроме того, сама исполнительница является представительницей таджикского народа. Это прямое разжигание межнационального конфликта, уверены в издании «Ветеранские вести».

«Просим пресечь вышеуказанное длящееся преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, возбудить уголовное дело и незамедлительно пресечь распространение этого ролика», — говорится в сообщении авторов письма.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в беседе с РИА «Новости» подтвердила, что обращение с просьбой о проверке песни Manizha поступило в ведомство.

«Оно будет рассмотрено в установленном законом порядке», — заявила представитель СК.

Manizha с песней «Русская женщина» победила на национальном отборе на Евровидение. Часть пользователей социальных сетей сочла, что выбор песни и исполнительницы неудачный. Сама певица заявила, что сталкивалась с подобным хейтом и ранее, но никогда его не было так много.

Накануне она выпустила видеоответ своим ненавистникам в виде шуточного расследования, из которого следует, что Manizha даже не человек, а соль.

Музыкальный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. На официальном канале конкурса в YouTube клип на песню «Русская женщина» собрал почти четыре миллиона просмотров и 8,6 тысячи лайков.