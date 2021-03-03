Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, покинул колонию и вышел на свободу. Эту информацию «360» подтвердили в УФСИН Саратовской области.

«Да, нет», — ответила «360» представительница УФИН на вопрос о том, освободился ли заключенный и действительно ли его уже нет на территории ИК.

СМИ писали о том, что Мохов вышел из колонии рано утром 3 марта и отправился на поезде домой.

Виктор Мохов оказался на свободе, проведя почти 17 лет в колонии строгого режима. В 2000 году он похитил двух несовершеннолетних жительниц города Скопина (Рязанская область). Более 3,5 года маньяк держал девушек в бункере, всячески над ними издевался и насиловал. Одна из них родила от него двух детей.

Жертвам маньяка помог освободиться один случай. Мохов присмотрел для себя студентку и попросил одну из остававшихся в бункере девушек сходить к потенциальной жертве. В итоге пленница сумела оставить студентке записку, где рассказала о своем положении и попросила о помощи. В итоге полиция освободила жительниц Скопина, а Мохова арестовали.

Одна из жертв скопинского маньяка — Екатерина Мартынова — призналась, что боится момента, когда преступник выйдет на свободу. Она опасается, что он будет ее искать.