Скопинский маньяк Виктор Мохов, который отсидел почти 17 лет за похищение и многолетние насилие над двумя девушками, после освобождения вернется на родину. Местные жители заявили «360», что не боятся его приезда.

Мохову, предположил горожанин Андрей Гарин, едва ли «хорошо поживется» в Скопине. По его словам, «разбойничать» скопинский маньяк решит вряд ли: он пенсионер, «есть на что жить». Гарин не исключил, что мужчина может податься на ток-шоу.

«Время покажет», — заключил он философски.

Вся надежда — на правоохранителей

Бывший сосед Мохова Алексей Кукушкин напомнил, что тот долгое время был в местах лишения свободы. Скорее всего, у мужчины «не осталось здоровья для каких-то плохих деяний». Однако правоохранители должны пристально контролировать бывшего заключенного.

Если осталось какое-то чувство мести или желание продолжить свое занятие, ничто не помешает ему восстановить свой бункер и опять его «заселить». <…> Раз человек безо всяких нормальных инструментов смог такое построить, то, думаю, восстановить не составит труда Алексей Кукушкин бывший сосед Мохова

Кукушкин рассказал, что бункер, где Мохов держал девушек, затопили жившие в доме квартиранты. Житель Скопина допустил, что после освобождения мужчина «постарается поскорее обо всем забыть».

«За детей, конечно, есть опасения. <…> Человек — маньяк. <…> Только все надежда на наши правоохранительные органы», — сказал он.

Живший по соседству с Моховым горожанин вспомнил, как 17 лет назад «маленьким мальчиком бегал, рвал груши у него в саду» и ничего подозрительного не видел.

«По-соседски к нему никаких вопросов — тихий, спокойный, вообще не было видно. Здесь ранее было здание медучилища, и все дома рядом, которые были свободным, <…> снимали студентки. Появление незнакомых девушек в этом квартале ни у кого не вызывало никаких сомнений», — пояснил Кукушкин. По его словам, за время заключения Мохова в Скопине многое поменялось, и вряд ли остался кто-то из знакомых скопинского маньяка.

Возвращение «чудовища»

Однако людям все равно «неприятно». Жительница Скопина Светлана призналась, что ничего хорошего по поводу приезда Мохова сказать не может. Лично со скопинским маньяком женщина не была знакома, но наслышана о нем.

«В любом случае, будут же наблюдать его», — понадеялась Светлана, добавив, что с общением у мужчины возникнут проблемы.

Еще одна местная жительница Лариса рассказала, что ее дети в 10-11 классах ходили мимо дома Мохова в школу. О том, что рядом живет «такое чудовище», никто и предположить не мог.

«У него мать такая приятная женщина. Всегда выходила пообщаться. <…> Что он натворил, в голове не укладывается», — сказала она, пожалев пострадавших от рук Мохова девушек.

Первое время, подчеркнула Лариса, жители явно «будут аккуратничать» в отношении освободившегося похитителя и насильника.