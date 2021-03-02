Жертва скопинского маньяка рассказала о своем страхе из-за его выхода на свободу

Стали известны подробности жизни скопинского маньяка и девушек, которых он держал в заточении несколько лет. Одна из жертв боится, что он совершит новое преступление.

Екатерина рассказала Life, что выход маньяка на свободу застал ее врасплох.

«Такие люди, как он, не должны быть на свободе — они должны сидеть в тюрьме», — сказала Екатерина, добавив, что она опасается, что он будет ее искать.

Три года назад Виктор Мохов написал ей письмо, хотя ему никто не давал ее настоящего адреса. В нем он пообещал раскрыть всю правду. Он считает, что он отсидел годы заключения несправедливо. Екатерина была автором книги, в которой осмыслила пережитый опыт. Текст называется «Исповедь узницы подземелья». Мохов обвинил ее в том, что все написанное неправда. Он даже не пытался просить прощения у своих жертв.

Сейчас Екатерина старается обходить стороной детали пережитого кошмара. Даже от встречи там, где она впервые увидела маньяка, она отказалась. Екатерина считает, что когда Мохов окажется на свободе, большинство людей будет обходить его стороной. Она также предполагает, что он рано или поздно снова совершит преступление. Хотя, по ее мнению, это будет уже не похищение, а изнасилование или убийство.

Виктор Мохов выйдет на свободу после 17 лет заключения 3 марта. В сентябре 2000 года скопинский маньяк вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил и удерживал в подвале собственного дома двух несовершеннолетних девушек из Рязани.