СМИ: скопинский маньяк вышел из колонии

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вышел на свободу после почти 17 лет заключения. Свой срок он отбывал в исправительной колонии в Саратовской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Он покинул колонию сегодня рано утром, после чего на поезде убыл из города, проследовав к месту проживания», — заявил собеседник агентства.

Корреспондентка «360», которая находится у стен исправительной колонии, заявила, что она и другие журналисты не видели никаких людей или выезжающих машин. По ее словам, представители ИК пока не давали никаких комментариев. «360» в прямом эфире на YouTube следит за ходом событий.

Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних жительниц города Скопина (Рязанская область). На тот момент девушкам было 14 и 17 лет. Они находились у мужчины в плену почти четыре года. Все это время он над ними издевался и насиловал. Одна из них рожала от маньяка.

Выбраться девушкам удалось тогда, когда они передали записку с просьбой о помощи новой потенциальной жертве Мохова. Она обратилась в полицию, и жительниц Скопина освободили. Мужчину арестовали и осудили. Его приговорили к 17 годам в колонии строгого режима.