«Оступился немного, с кем не бывает». Скопинский маньяк похвастался бункером

Выкопанный скопинским маньяком Виктором Моховым бункер, где он держал в заложниках похищенных им девушек, сейчас завален пластиковыми бутылками и мусором. Вышедший на свободу Мохов показал вход в подземелье телеведущей Ксении Собчак. Эти кадры вошли в программу «Скопинский маньяк: разговор на свободе», который опубликован на YouTube-канале телеведущей.

Мохов провел Собчак по занесенному снегом участку к гаражу, под которым он выкопал подземную комнату, и показал, где расположен вход. «Прямо настоящий бункер», — оценила идею Мохова телеведущая.

Вышедший на свободу после отбытия срока Мохов рассказал, что в колонии занимался уборкой помещений. По его словам, никаких «копаний в прошлом» у него не было.

На вопрос Собчак считает ли он себя хорошим человеком Мохов ответил: «Оступился немного. С кем не бывает?».

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух девочек-подростков 14 и 17 лет. Четыре года он держал их в подготовленном бункере, где насиловал и издевался. Спастись жертвам удалось только благодаря чудом переданной на волю записке. Суд отправил Мохова в колонию строгого режима, где он провел 16 лет и 10 месяцев. В этом году он вышел на свободу, но останется под административным надзором. Ему запрещено покидать пределы района и выходить из дома с 22:00 до 06:00. Также ему нужно постоянно отмечаться в отделе полиции.

Ксения Собчак заявила, что готова к критике за то, что она взяла интервью у Мохова. Она отметила, что беседа не обязательно должна быть только с хорошими людьми. По ее словам, настоящий журналист согласился бы взять интервью и у Гитлера.