Собчак оправдалась за интервью со скопинским маньяком словами о Гитлере

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова к шквалу критики за интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Собчак отметила, что интервью необязательно должно быть с хорошим человеком, а настоящий журналист, по ее мнению, пообщался бы и с Гитлером. Об этом она написала в Instagram.

Интервью с Виктором Моховым, отсидевший 17 лет в тюрьме за похищение двух школьниц, которых он 3,5 года держал в подвале и насиловал, вышло на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Ведущая призналась, что готовилась к огромному количеству негативных комментариев и осуждающей реакции от тех, кто посчитает неприемлемым беседовать с маньяком.

«Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него — это какая-то форма комплимента. Что если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвергнувшимся шансом взять интервью у Гитлера», — написала Собчак.

Ведущая указала, что считает необоснованным мнение, что интервью с Моховым может подтолкнуть кого-то на совершение таких же деяний.

«Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор — мой и моей команды. И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла», — указала Собчак.

Мохов в беседе рассказал, что «до сих пор любит» одну из своих жертв. Екатерина Мартынова, которую скопинский маньяк держал в плену, рассказала, что он насиловал их около 900 раз.