    14 июня 2020, 16:32

    СК назвал возможные причины крушения катера на Камчатке

    Алена Макаренко

    Следователи назвали возможные причины крушения катера «Тихий» в Авачинской бухте на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.
    СК назвал возможные причины крушения катера на Камчатке

    Катер мог перевернуться из-за неблагоприятных погодных условий, нарушения правил управления судном или технических неисправностей.

    Следователи изъяли документацию и осматривают катер.

    Владелец маломерного судна — компания «Увгил».

    Катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на 14 июня. Он доставлял груз на судно. На борту находились четверо мужчин. Их пока не нашли, поиски продолжатся 15 июня. Перевернувшийся катер обнаружили приблизительно в 40 километрах от берега.

    Водолазы осмотрели транспортное средство изнутри. После этого пароход отбуксировал его на один из пирсов Петропавловска-Камчатского.

    Возбуждено уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения морского транспорта». Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.