СК назвал возможные причины крушения катера на Камчатке

Катер мог перевернуться из-за неблагоприятных погодных условий, нарушения правил управления судном или технических неисправностей.

Следователи изъяли документацию и осматривают катер.

Владелец маломерного судна — компания «Увгил».

Катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на 14 июня. Он доставлял груз на судно. На борту находились четверо мужчин. Их пока не нашли, поиски продолжатся 15 июня. Перевернувшийся катер обнаружили приблизительно в 40 километрах от берега.

Водолазы осмотрели транспортное средство изнутри. После этого пароход отбуксировал его на один из пирсов Петропавловска-Камчатского.

Возбуждено уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения морского транспорта». Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.