Пароход отбуксировал перевернувшийся катер на Камчатке. Видео
На кадрах видно судно, на которое катер доставлял груз.
Водолазы осмотрели перевернувшийся катер изнутри. После этого пароход отбуксировал его на один из пирсов Петропавловска-Камчатского.
Спасатели пока не нашли тела четырех мужчин, которые были на борту катера. Поиски временно приостановлены, их продолжат 15 июня.
«Поиски приостановлены, так как у нас уже вечер. С наступлением светлого времени суток поиски будут продолжены. В настоящий момент они результатов не дали, то есть тела не найдены», — говорится в сообщении МЧС.
Катер с людьми перевернулся в ночь на 14 июня. По информации ведомства, катер с четырьмя людьми на борту доставлял груз к другому судну. ТС увидели приблизительно в 40 километрах от берега. Мужчин ищут сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, а также буксир «Капитан Мишин» от морской спасательной службы.
СК возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил безопасности движения морского транспорта».