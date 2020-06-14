Пароход отбуксировал перевернувшийся катер на Камчатке. Видео

Пароход отбуксировал катер, перевернувшийся в Авачинской бухте у берегов Камчатского края. Четырех человек еще ищут, сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

На кадрах видно судно, на которое катер доставлял груз.

Водолазы осмотрели перевернувшийся катер изнутри. После этого пароход отбуксировал его на один из пирсов Петропавловска-Камчатского.

Спасатели пока не нашли тела четырех мужчин, которые были на борту катера. Поиски временно приостановлены, их продолжат 15 июня.

«Поиски приостановлены, так как у нас уже вечер. С наступлением светлого времени суток поиски будут продолжены. В настоящий момент они результатов не дали, то есть тела не найдены», — говорится в сообщении МЧС.

Катер с людьми перевернулся в ночь на 14 июня. По информации ведомства, катер с четырьмя людьми на борту доставлял груз к другому судну. ТС увидели приблизительно в 40 километрах от берега. Мужчин ищут сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, а также буксир «Капитан Мишин» от морской спасательной службы.

СК возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил безопасности движения морского транспорта».