У берегов Камчатки перевернулся катер. Четыре человека пропали без вести

Катер с людьми перевернулся в Авачинской бухте у берегов Камчатского края. Четыре человека пропали без вести. Сейчас спасатели ведут их поиски.

О происшествии стало известно в ночь на воскресенье. По информации ведомства, катер с четырьмя людьми на борту доставлял груз к другому судну.

«На Камчатке спасатели приступили к поискам мужчин, которые перевернулись в Авачинской бухте», — говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

В нем также отмечается, что во время плавания все мужчины, по неизвестным причинам, пропали. Сам катер обнаружили ориентировочно в 40 километрах от берега.

В поисках мужчин задействованы сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, а также буксир «Капитан Мишин» от морской спасательной службы. Следственная группа полиции также работает на месте происшествия.

В феврале сообщалось, что австралийская водная полиция спасла 63-летнего рыбака, чья лодка перевернулась в заливе Моретон. Искать мужчину начали после того, как в воде обнаружили его немецкую овчарку Хайди. Собаку заметили плывущей среди обломков ящика для снастей и подобрали. Она сильно беспокоилась, и спасатели начали прочесывать акваторию залива.