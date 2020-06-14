СК возбудил дело после ЧП с катером на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело после происшествия с катером в Авачинской бухте на Камчатке.

Дело было заведено по статье о «нарушении правил безопасности движения морского транспорта», сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Сейчас следователи проводят подготовку к осмотру катера, который буксируется в Петропавловск-Камчатский. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Несколько часов назад стало известно, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер с людьми. Находившиеся на борту четыре человека пропали без вести. Спасатели продолжают вести их поиски.

По данным регионального главка МЧС, катер, который обнаружили ориентировочно в 40 километрах от берега, доставлял груз к другому судну.К поискам пропавших без вести мужчин подключены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Кроме того, в поисковой операции участвует буксир «Капитан Мишин» от морской спасательной службы. На месте происшествия также работает следственная группа полиции.