Нарушителя самоизоляции задержали в Москве. Не обошлось без стрельбы

Сотрудники ГИБДД попытались затормозить один из автомобилей для проверки электронного пропуска. Водитель не стал останавливаться и прибавил газу. В итоге инспекторы начали погоню, выстрелили по колесам машины и задержали мужчину.

Приезжего на Hyundai Solaris попытались остановить патрульные в Москве, чтобы проверить цифровой пропуск. Мужчина не стал останавливаться и попытался скрыться, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Инспекторы начали преследовать машину, которая не раз нарушила ПДД.

Водитель легковушки не реагировал на требования остановиться, поэтому правоохранители выстрелили в воздух, а затем несколько раз выстрелили уже по самой машине.

«В результате чего у автомобиля было повреждено колесо и он остановился. В транспортном средстве находились водитель и пассажир — приезжие из ближнего зарубежья. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях», — отмечается в сообщении.

Теперь водителя иномарки ждут пять суток ареста по решению суда. Автомобиль с места задержания эвакуировали сотрудники полиции.

Пропускной режим действует в Москве и области с 15 апреля. Получать электронные пропуска необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.