Подмосковье получит еще 750 млн рублей на койки для пациентов с коронавирусом

Постановление о передаче регионам 32 миллиардов рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Их направят для помощи в лечении людей с коронавирусом.

Задача Подмосковья — подготовить еще свыше 7,5 тысячи коек до конца апреля. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Средства пойдут на создание и модернизацию больничных коек, обеспечение медучреждений кислородом. Также будут закуплены и средства индивидуальной защиты для врачей Игорь Брынцалов.

Койко-места потребуется оснастить аппаратами искусственной вентиляции легких или обеспечить подачей кислорода.

«Сегодня задействованы огромные финансовые и человеческие ресурсы. И сейчас самое важное и в то же время самое простое, что может сделать каждый житель, — это остаться дома», — сказал Игорь Брынцалов.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 42 853 человека. Погиб 361 житель, еще 3291 вылечился. При этом врачи проводят каждый день все больше тестов.