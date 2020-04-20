    20 апреля 2020, 09:55

    Подмосковье получит еще 750 млн рублей на койки для пациентов с коронавирусом

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Инфекционным больницам Московской области дополнительно направят еще 749,4 миллиона рублей на приобретение коек для пациентов с COVID-19. Средства выделили из федерального бюджета.
    Подмосковье получит еще 750 млн рублей на койки для пациентов с коронавирусом

    Постановление о передаче регионам 32 миллиардов рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Их направят для помощи в лечении людей с коронавирусом.

    Задача Подмосковья — подготовить еще свыше 7,5 тысячи коек до конца апреля. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

    Средства пойдут на создание и модернизацию больничных коек, обеспечение медучреждений кислородом. Также будут закуплены и средства индивидуальной защиты для врачей

    Игорь Брынцалов.

    Койко-места потребуется оснастить аппаратами искусственной вентиляции легких или обеспечить подачей кислорода.

    «Сегодня задействованы огромные финансовые и человеческие ресурсы. И сейчас самое важное и в то же время самое простое, что может сделать каждый житель, — это остаться дома», — сказал Игорь Брынцалов.

    По последним данным, коронавирусом в России заразились 42 853 человека. Погиб 361 житель, еще 3291 вылечился. При этом врачи проводят каждый день все больше тестов.