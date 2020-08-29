Синоптик объяснил резкую смену погоды на Урале

Заморозки в первые недели августа пришли из-за изотоков сухого воздуха с севера. Поэтому и температура была нестабильной. После этого наступила жара. Это произошло в результате выноса воздуха из Казахстана и Центральной Азии.

На Урале резко-континентальный климат, поэтому наступление жаркой погоды после заморозков — норма, объяснила синоптик.

В то же время в Москве установилась пасмурная и дождливая погода. Сильный ливень прошел 28 августа, порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Однако 1 сентября будет тепло, около +25 градусов, без осадков.

В выходные, 29 и 30 августа, тепло придет и в Курганскую область. Столбики термометра поднимутся до отметки +31 градуса.

Настоящая осень наступит в России приблизительно в середине сентября. Это связано с изменением климата и сдвигом сезонов. В последнее время глобальное потепление делает наступление сезонной погоды все более непредсказуемым.