Гидрометцентр озвучил погоду на 1 сентября

В Москве и Подмосковье в воскресенье придет потепление. 31 августа уже будет около 25 градусов тепла. Как и во вторник, 1 сентября.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству РИА «Новости», в школу дети пойдут при теплой погоде, без дождя.

«В понедельник прогнозируется существенное повышение температуры, будет 25 градусов. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая 1 сентября», — сказал он.

Ранее россиянам пообещали, что в конце августа будет теплая погода. На территории всей страны сохранятся аномальное тепло. Температурный фон — выше нормы на 2-8 градусов. Какая россиян ждет осень — в материале «360».