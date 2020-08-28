Дожди не отпускают Москву уже несколько дней, некоторые места подтопило. Видео
Осадки прошли в Зюзино. Об этом в своем Instagram рассказала местная жительница Людмила.
Не повезло с погодой и жителям Ясенево.
При этом некоторых дождь застал в дороге. Вот кадры из Бутова.
В одном из районов сильный ветер чуть не сломал дерево.
Куда хуже сложилась ситуация рядом со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского» и улицы Ратной — там затопило дороги.
ГУ МЧС России по Москве предупредило о том, что 28 августа ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и сильный дождь. Такая погода сохранится до 21:00, написал ТАСС.
Спасатели советуют отказаться от поездок на автомобиле. Но если все же пришлось сесть за руль, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.
На улице лучше обходить стороной рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не надо укрывать под деревьями и ставить под ними автомобиль.
Несколькими днями ранее в Москве затопило Третьяковскую галерею. Там протекла крыша и вода попала в выставочные залы.