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    28 августа 2020, 14:49

    Дожди не отпускают Москву уже несколько дней, некоторые места подтопило. Видео

    Наза Салех Захи

    Пасмурная и дождливая погода установилась в Москве на этой неделе. Сильный ливень прошел и 28 августа. Жители российской столицы поделились дождливыми кадрами в соцсетях.
    Дожди не отпускают Москву уже несколько дней, некоторые места подтопило. Видео

    Осадки прошли в Зюзино. Об этом в своем Instagram рассказала местная жительница Людмила.

    Не повезло с погодой и жителям Ясенево.

    При этом некоторых дождь застал в дороге. Вот кадры из Бутова.

    В одном из районов сильный ветер чуть не сломал дерево.

    Дожди не отпускают Москву уже несколько дней, некоторые места подтопило. Видео | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Куда хуже сложилась ситуация рядом со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского» и улицы Ратной — там затопило дороги.

    ГУ МЧС России по Москве предупредило о том, что 28 августа ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и сильный дождь. Такая погода сохранится до 21:00, написал ТАСС.

    Спасатели советуют отказаться от поездок на автомобиле. Но если все же пришлось сесть за руль, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    На улице лучше обходить стороной рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не надо укрывать под деревьями и ставить под ними автомобиль.

    Несколькими днями ранее в Москве затопило Третьяковскую галерею. Там протекла крыша и вода попала в выставочные залы.

    Новости SMI.FM