Россиянам рассказали, когда придет осенняя погода

Настоящая осень наступит в России примерно в середине сентября. Так произошло из-за изменения климата и сдвигов сезонов. Об этом заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Календарная осень не всегда совпадает с реально происходящими процессами. Главное — это климатическая норма в каждом конкретном регионе, рассказал Кокорин радио Sputnik. Однако в последнее время глобальное потепление делает момент наступления сезонной погоды все более непредсказуемым.

Что касается этого года, то настоящая осень наступит несколько позже. Так, в Центральной России речь идет о второй половине сентября.

«Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели», — заметил эксперт.

Ранее метеорологи рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья 1 сентября. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в первый день учебного года будет тепло и обойдется без дождей.

«Газета.ru» написала, что 27 августа в российский столице объявлен желтый уровень опасности. Возможна гроза и сильный ветер.