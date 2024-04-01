Общество 01 апреля 2024, 23:12 Симоньян заявила, что знает о новом готовящемся покушении на ее жизнь Симоньян решила не уходить из публичного поля после информации о покушении РИА «Новости»

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян знает о готовящемся на нее покушении, однако не собирается «уходить из публичного поля». Об этом она заявила в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон.

«Я это не допускаю, я это знаю. <…> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — сказала Симоньян.

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Ранее Служба безопасности Украины выдвинула обвинения в адрес главреда медиагруппы «Россия сегодня». СБУ обвинила журналистку в геноциде, оправдании агрессии России против Украины и посягательстве на территориальную целостность Украины. Сама Симоньян назвала такие действия попыткой заранее оправдаться за вероятное покушение на нее.

Еще 30 марта журналистка заявила, что в рядах так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* служат кадровые военные ВСУ. Она опубликовала пост в Telegram-канале, где участники движения общаются между собой на украинском языке.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.