30 марта 2024, 23:38
«Общаются на мове». Симоньян доказала что атаки на российскую границу совершали военные ВСУ
Симоньян: боевики РДК перед атакой на Козинку общались на украинском языке
В рядах так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* служат кадровые военные ВСУ. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Свой пост журналистка сопроводила видеозаписями бойцов РДК* перед выездом на позицию. Симоньян обратила внимание, что так называемый «Русский добровольческий корпус»* между собой общается исключительно по-украински.
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«Еще кое-что из рубрики „Крайне интересное“ оказалось у меня. Вот такой вот „Русский добровольческий корпус“* — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — сделала вывод журналистка.
По словам Симоньян, эти кадры были сделаны накануне атаки на приграничное село Козинку в Белгородской области. Их снимал один из боевиков на камеру GoPro. Нападавший, как и большинство его товарищей, погиб, а камеру с любопытными кадрами подобрал российский военный.
Ранее польские наемники признались, что атаковали российскую границу вместе с боевиками РДК*.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.
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