Мир 30 марта 2024, 23:38 «Общаются на мове». Симоньян доказала что атаки на российскую границу совершали военные ВСУ Симоньян: боевики РДК перед атакой на Козинку общались на украинском языке РИА «Новости»

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В рядах так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* служат кадровые военные ВСУ. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Свой пост журналистка сопроводила видеозаписями бойцов РДК* перед выездом на позицию. Симоньян обратила внимание, что так называемый «Русский добровольческий корпус»* между собой общается исключительно по-украински.

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«Еще кое-что из рубрики „Крайне интересное“ оказалось у меня. Вот такой вот „Русский добровольческий корпус“* — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — сделала вывод журналистка.

По словам Симоньян, эти кадры были сделаны накануне атаки на приграничное село Козинку в Белгородской области. Их снимал один из боевиков на камеру GoPro. Нападавший, как и большинство его товарищей, погиб, а камеру с любопытными кадрами подобрал российский военный.

Ранее польские наемники признались, что атаковали российскую границу вместе с боевиками РДК*.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.