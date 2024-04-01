Мир 01 апреля 2024, 16:25 Симоньян заочно предъявили новые обвинения на Украине СБУ заочно обвинила главреда RT Симоньян в пропаганде конфликта Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главреду RT Маргарите Симоньян в «призывах к геноциду, оправдании спецоперации, пропаганде конфликта и посягательстве на территориальную целостность Украины». Информация появилась в Telegram-канале СБУ.

Украинские силовики отметили, что журналистка якобы «публично призывала к массовому убийству украинских детей», агитировала за «продолжение ракетно-бомбовых ударов» по инфраструктуре страны и распространяла «кремлевские нарративы». Обвинения предъявили по четырем статьям. Ранее Симоньян уже обвиняли в финансировании действий по «насильственному захвату власти» на Украине.

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В сентябре 2022 года Госдеп США назвал Маргариту Симоньян одним из главных представителей «российской пропаганды». В посольстве РФ в Соединенных Штатах назвали это дезинформацией и призвали прекратить кампанию против российских журналистов.